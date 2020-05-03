Криштиану Роналду готов к возвращению в Турин

Corriere dello Sport сообщает о том, что частный самолет футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду все-таки получил разрешение на вылет из Мадрида и приземлился в аэропорту Фуншала.
Теперь Криштиану сможет вернуться в Турин, чтобы в перспективе приступить к тренировкам с командой. Две ближайшие недели ему придется провести в карантине, как и другим футболистам серии А, которые во время пика пандемии находились за границей.
«Ювентус» надеется в ближайшие дни получить разрешение на проведение индивидуальных тренировок.
В марте COVID-19 был обнаружен у трех футболистов туринского клуба – Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.
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