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04 мая 2020 07:38ФутболСергеев Иван

Логотип футбольного ЦСКА занял девятое место в мире

За эмблему армейцев проголосовали почти 43 тысяч человек.

Голосование проходило на сайте испанского издания Marca. Это второй подобный опрос на звание самой красивой эмблемы футбольного клуба. В предыдущем - в 2018 году - Россию также представлял ЦСКА. Тогда армейцы финишировали на 19-й строчке, а победителем стал бразильский «Палмейрас»с 400 тысячами голосов.

На этот раз всех опередил клуб «Аль-Ахли» из Египта, логотипу которого отдали предпочтение более 3,1 миллиона человек. В тройку лидеров также вошли марокканский «Раджа Касабланка» (3 млн) и бразильский «Флуминенсе» (169 тысяч). Также в десятке представлены: «Реал», «Фенербахче», «Ливерпуль», «Барселона», «Коло-Коло», ЦСКА и «Бешикташ».

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