Коутиньо может перейти в «Ньюкасл» по инициативе Почеттино

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ведет переговоры о назначении в «Ньюкасл».
Как сообщает Mundo Deportivo, специалист сообщил руководству, что хочет видеть в команде полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Он подчеркнул, что подпишет контракт, если «сороки» сумеют пригласить футболиста.
Также сообщается, что наставник пытался организовать переход игрока в «Тоттенхэм» летом 2019 года, однако, трансфер не состоялся из-за непростых отношений его агента с президентом «шпор» Дэниэлем Леви.
Напомним, в текущем сезоне 27-летний бразилец выступает на правах аренды за «Баварию». Он провел 32 матча, забил девять голов и отдал восемь голевых передач.
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