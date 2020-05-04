Коутиньо может перейти в «Ньюкасл» по инициативе Почеттино Ранее бразилец выступал за «Ливерпуль».

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ведет переговоры о назначении в «Ньюкасл».

Как сообщает Mundo Deportivo, специалист сообщил руководству, что хочет видеть в команде полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Он подчеркнул, что подпишет контракт, если «сороки» сумеют пригласить футболиста.

Также сообщается, что наставник пытался организовать переход игрока в «Тоттенхэм» летом 2019 года, однако, трансфер не состоялся из-за непростых отношений его агента с президентом «шпор» Дэниэлем Леви.

Напомним, в текущем сезоне 27-летний бразилец выступает на правах аренды за «Баварию». Он провел 32 матча, забил девять голов и отдал восемь голевых передач.