Puma представила новую форму «Манчестер Сити» (фото) Соответствующий снимок появился на официальном сайте компании.

В сети был опубликован скрин, сделанный на официальном сайте немецкой компании Puma, которая представила новую домашнюю форму «Манчестер Сити» на сезон-2020/21.

Экипировка выполнена в традиционном голубом цвете. Примечательно, что спустя некоторое время снимок был удален.

PUMA Football unveiled the Manchester City home kit for 2020/21 season.. Wow 👍👏 pic.twitter.com/y6mrcMZOKA — GOVERNOR (@Wanumwati) May 3, 2020

В текущем сезоне, который был прерван из-за пандемии коронавируса, «горожане» занимают второе место, набрав 57 очков. Команда уступает лидирующему «Ливерпулю» 25 очков.