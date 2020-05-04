Роналду опубликовал фотографию с виллы на Мадейре: Размышления у моря На время паузы в серии А футболист вернулся на родину.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал очередное фото, сделанное на острове Мадейра (Португалия), где он арендовал виллу.

«Размышления у моря», – написал футболист, выложив снимок, где он стоит в тренировочной форме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 3 Май 2020 в 12:48 PDT

Ранее сообщалось, что туринский клуб призвал своих игроков вернуться в Италию. По информации прессы, Роналду не может вылететь в Турин из-за проблем со своим самолетом. Его воздушное судно находится в Мадриде и не может отправиться в Португалию из-за закрытия границ.