Луиш Фигу: Лучший партнер в карьере? Рауль Об этом португалец заявил порталу FourFourTwo.

Бывший полузащитник «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу рассказал, кто является лучшим партнером в его карьере.

«Думаю, это Рауль. Благодаря своему характеру он выиграл не один трофей. Он всегда знал, где нужно оказаться и куда бежать, чтоб обострить ситуацию и забить гол.

Да, был еще Роналдо, у которого была техника, скорость, но трудно обойти стороной Рауля. У него ведь не так много сильных качеств, но он всегда забивал и делал результат», – сказал Фигу.

Напомним, Рауль выступал за первую команду «сливочных» с 1994 по 2010 год. В его активе 741 матч, 325 голов и 109 голевых передач.