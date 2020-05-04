СМИ: Неймар готов пойти не существенное понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону» Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Форвард «ПСЖ» Неймар принял решение вернуться в «Барселону».

Согласно источнику, чемпион Франции предложил игроку контракт с зарплатой 100 млн евро, однако, футболист уже ответил отказом.

Отмечается, что бразилец хочет перейти в каталонский клуб и готов пойти на понижение зарплаты в 50%.

Напомним, форвард выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. За это время он провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 77 голевых передач, став чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов.