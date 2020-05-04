«Рубин» поздравил Слуцкого с днем рождения Ранее специалист работал с московским ЦСКА, английским «Халл Сити» и голландским клубом «Витесс».

Пресс-служба «Рубина» опубликовала поздравительное сообщение, адресованное главному тренеру команды Леониду Слуцкому.

Напомним, в понедельник, 4 мая российскому специалисту исполнилось 49 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рубин Казань 🔺 Rubin Kazan (@fcrk) 3 Май 2020 в 11:01 PDT

«Поздравляем нашего главного тренера с днем рождения и желаем крепкого здоровья, отличной спортивной формы и успехов на тренерском поприще», – говорится в сообщении казанцев.

Напомним, Слуцкий возглавил команду в конце 2019 года. В данный момент «Рубин» занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 23 очка.