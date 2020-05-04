«ПСЖ» готов предложить Мбаппе зарплату, как у Неймара Чемпион Франции не оставляет попыток сохранить игрока.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в клубе, хотя, ранее сообщалось, что он дал согласие на трансфер в «Реал».

По информации Daily Mail, клуб предложил футболисту контракт с зарплатой 682 тысячи евро в неделю.

Отметим, что столько же в команде получает нападающий сборной Бразилии Неймар.

В текущем сезоне 21-летний француз провел 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Его трансферный лист оценивается в 180 млн евро.