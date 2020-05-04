«Арсенал» установил ценник на Мхитаряна Об этом сообщает Mirror.

Лондонский «Арсенал» готов продать полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна.

Согласно источнику, футболист, выступающий на правах аренды за «Рому», сообщил, что хочет остаться в итальянском клубе. Римляне, в свою очередь, поддержали идею с его трансфером.

Отмечается, что «пушкари» запросили за переход игрока 10 млн фунтов.

Напомним, 31-летний Мхитарян перешел в стан «волков» летом 2019 года. В текущем он провел 20 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.