«Арсенал» установил ценник на Мхитаряна - Советский спорт
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04 мая 2020 12:56ФутболГичунцев Артур

«Арсенал» установил ценник на Мхитаряна

Об этом сообщает Mirror.

Лондонский «Арсенал» готов продать полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна.

Согласно источнику, футболист, выступающий на правах аренды за «Рому», сообщил, что хочет остаться в итальянском клубе. Римляне, в свою очередь, поддержали идею с его трансфером.

Отмечается, что «пушкари» запросили за переход игрока 10 млн фунтов.

Напомним, 31-летний Мхитарян перешел в стан «волков» летом 2019 года. В текущем он провел 20 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.

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