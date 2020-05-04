Червиченко – о возможном увольнении Шалимова из «Ахмата»: Я уже ничего не исключаю

«Могут ли Шалимова уволить под давлением общественности из «Ахмата»? Я бы все-таки не перекладывал человеческую глупость на футбольный потенциал и профессию тренера, - заявил Червиченко в интервью «Советскому спорту». - Хотя, Шалимов - довольно посредственный тренер. Его показатели во всех командах весьма спорные... Я ничего уже не исключаю. Может, его как раз и поймали за язык, чтобы в это тяжелое время уволить не по футбольным показателям, а именно за неуважение к людям и обществу. Здесь уже не сошлешься, что футболист был неплохой. Скажут: «А вы послушайте, что этот бывший футболист несет».

Понимаете, карантин на всех по-разному влияет. У Василия Уткина с Владимиром Соловьевым вообще феерия… Вроде Василий вчера сказал, что все, закончили. Посмотрим. Я думаю, вряд ли ребята сдержатся. Они уже в раж вошли».

Полностью интервью с Червиченко – ЗДЕСЬ.