Андрей Червиченко: Из моих знакомых еще никто не получил реальной помощи от государства

«Шалимов заявил, что каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж, а значит, у государства нет оснований помогать? Данное высказывание - глупость человека, который не понимает, как живут простые граждане, - признался Червиченко в интервью «Советскому спорту». - Не все могут получить миллионные контракты и обеспечить себе подушку безопасности. Многие берут кредиты для разных целей и живут от зарплаты до зарплаты. Работодатели сейчас не могут платить зарплаты, потому что у них куча расходов, а прибыли нет. И никто не помогает... Из моих знакомых никто еще не получил реальной помощи от государства, никому ничего не компенсировали. Да, эти люди живут лучше, чем бомжи, но они нуждаются в поддержке».
Полностью интервью с Червиченко - здесь.
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