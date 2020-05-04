Андрей Червиченко: Из моих знакомых еще никто не получил реальной помощи от государства - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 мая 2020 15:13ФутболГригорьевская Юлия

Андрей Червиченко: Из моих знакомых еще никто не получил реальной помощи от государства

Бывший президент «Спартака» развил тему, поднятую главным тренером «Ахмата» Игорем Шалимовым в своем инстаграме.

«Шалимов заявил, что каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж, а значит, у государства нет оснований помогать? Данное высказывание - глупость человека, который не понимает, как живут простые граждане, - признался Червиченко в интервью «Советскому спорту». - Не все могут получить миллионные контракты и обеспечить себе подушку безопасности. Многие берут кредиты для разных целей и живут от зарплаты до зарплаты. Работодатели сейчас не могут платить зарплаты, потому что у них куча расходов, а прибыли нет. И никто не помогает... Из моих знакомых никто еще не получил реальной помощи от государства, никому ничего не компенсировали. Да, эти люди живут лучше, чем бомжи, но они нуждаются в поддержке».

Полностью интервью с Червиченко - здесь.

Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Он уволил из ЦСКА Брагина. А теперь сам стал армейцем ЦСКА официально объявил о подписании контрактов на два сезона с вратарем Александром Шарыченковым и нападающим Андреем Локтионовым. 02.05.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Бой Федора Емельяненко в России перенесен. Главное в ММА за неделю «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошедшую неделю. 04.05.2020 08:49 ММА Ващенко Сергей
ЦСКА привлекательнее «ПСЖ» и «Ювентуса». Народ выбрал лучшие футбольные эмблемы мира Армейский логотип занял высокое девятое место по итогам голосования с участием более 14 миллионов человек. 04.05.2020 08:54 Футбол Сергеев Иван
Смолова ждет карантин, Мозякина – понижение контракта, а Карлсена – гонорар в 70 тысяч В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 04.05.2020 08:25 Футбол Кузнецов Дмитрий
«Завис в Уфе у друзей, есть бильярд, баня – жить можно» Джонатан Гурейро – о карантине Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в паре с Тиффани Загорски, рассказал, почему в Уфе ему комфортнее переживать карантин. 01.05.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Красно-белые обменяли своего на армейца. В «Спартак» перешел олимпийский чемпион «Авангард» и «Спартак» объявили об обмене форвардами – Александр Хохлачев переезжает в Балашиху, а Сергей Широков – в «Парк легенд». 03.05.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
Мария Агапова: Если надо, Уайт организует и девятый бой Хабиба с Фергюсоном Казахстанский боец рассказала о подписании контракта с UFC, тяжелых травмах, конфликтах и коррупции в боях, а также о планах написать картину собственной кровью. 03.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Новости
15:55 ММА Серроне – о реванше с Петтисом: Хочу вернуть должок, это будет веселый бой
15:43 Футбол Бышовец – о словах Шалимова: Такая категоричность имеет право на существование
15:27 Футбол Отец Черышева – о желании «Валенсии» расстаться с игроком: Это касается не только Дениса
15:13 Футбол Андрей Червиченко: Из моих знакомых еще никто не получил реальной помощи от государства
15:05 Футбол Червиченко – о возможном увольнении Шалимова из «Ахмата»: Я уже ничего не исключаю
14:57 Хоккей Экс-игрок СКА Земченок перебрался в «Металлург»
14:36 ММА Фергюсон – о выступлении Гэтжи: Он очень хорош
14:22 Футбол Защитник «Динамо» Рыков оказал помощь врачам Новосибирска
14:06 Хоккей Геноуэй и Протопович подписали контракты с «Автомобилистом»
13:39 Биатлон Губерниев провел субботник в условиях самоизоляции (фото)
13:24 Футбол «Рома» и «Челси» ведут борьбу за полузащитника «Фейеноорда»
13:04 Футбол Шалимов – о словах про «дармоедов»: Я имел в виду своих футболистов
12:56 Футбол «Арсенал» установил ценник на Мхитаряна
12:43 ММА Фергюсон показал, как восстанавливается после тренировок (фото)
12:32 Биатлон Йоханнес Бе: Завершу карьеру в 2026 году
12:16 Футбол «ПСЖ» готов предложить Мбаппе зарплату, как у Неймара
11:59 Футбол Игроки «Баварии» Киммих и Горецка собрали более четырех млн евро на борьбу с коронавирусом
11:38 Хоккей Источник: СКА будет платить Галимову 40 млн рублей в год
Роспотребнадзор назвал невозможным полную остановку коронавируса
Как «коронакризис» изменил рынок вакансий в Нижнем Тагиле
В Хабаровском крае выявлен коронавирус у 629 человек
Ливень с грозой и штормовой ветер ожидаются на Ставрополье
Больных коронавирусной инфекцией в Тюменской области стало больше на 66 человек
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика