Владимир Федотов: На данный момент колено мешает Рами полноценно заниматься Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как проходит восстановление французского защитника Адиля Рами.

- У него есть проблемы с коленом, он поработал несколько дней в общей группе, потом снялся, получил травму другой ноги. На данный момент колено мешает ему полноценно заниматься, - цитирует Федотова «РИА Новости».

Ранее Федотов выразил надежду, что французский защитник полностью восстановится от травмы к моменту возобновления сезона.

Напомним, что бывший защитник сборной Франции Рами 21 февраля оформил переход в «Сочи» после того, как расторг контракт с турецким «Фенербахче». Из-за травмы он не смог принять участие в весенних матчах российской команды.

Добавим, что 17 марта чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса.