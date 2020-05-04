Владимир Федотов: На данный момент колено мешает Рами полноценно заниматься

- У него есть проблемы с коленом, он поработал несколько дней в общей группе, потом снялся, получил травму другой ноги. На данный момент колено мешает ему полноценно заниматься, - цитирует Федотова «РИА Новости».
Ранее Федотов выразил надежду, что французский защитник полностью восстановится от травмы к моменту возобновления сезона.
Напомним, что бывший защитник сборной Франции Рами 21 февраля оформил переход в «Сочи» после того, как расторг контракт с турецким «Фенербахче». Из-за травмы он не смог принять участие в весенних матчах российской команды.
Добавим, что 17 марта чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года «Советский спорт» предлагает вам свою версию хит-парада самых ярких программ сезона-2019/20. 04.05.2020 16:37 Фигурное катание Тигай Лев ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев «Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев ТЩК-2020. Чего ждать дальше от Косторной, Щербаковой и Трусовой? Закрываем серию статей, посвященных первому «взрослому» сезону трех вчерашних юниорок, с ходу ставших лучшими в России и мире. 30.04.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Бой Федора Емельяненко в России перенесен. Главное в ММА за неделю «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошедшую неделю. 04.05.2020 08:49 ММА Ващенко Сергей Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав Красно-белые обменяли своего на армейца. В «Спартак» перешел олимпийский чемпион «Авангард» и «Спартак» объявили об обмене форвардами – Александр Хохлачев переезжает в Балашиху, а Сергей Широков – в «Парк легенд». 03.05.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев Шалимов и Безус – Эллы-людоеды футбола России и Украины Российский главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов и украинский полузащитник «Гента» Роман Безус выдали спичи, которым позавидовала бы Эллочка-людоедка. 03.05.2020 23:00 Футбол Сергеев Иван