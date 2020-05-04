«Амьен» просит увеличить число команд в Лиге 1 на следующий сезон - Советский спорт
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04 мая 2020 16:27Футбол

«Амьен» просит увеличить число команд в Лиге 1 на следующий сезон

«Амьен» намерен опротестовать решение Федерации футбола Франции об итогах сезона в Лиге 1.

«Столкнувшись с этим решением, чреватым последствиями, которые идут вразрез со спортивной справедливостью, «Амьен» просит профессиональную футбольную лигу пересмотреть свою позицию и сделать наиболее справедливый выбор, увеличив число команд в Лиге 1 до 22 клубов на следующий сезон.

Также мы просим помощи всех болельщиков «Амьена» и всех любителей футбола поддержать эту инициативу, которая способствовала бы росту футбола в мире спорта», - говорится в сообщении пресс-службы французского клуба.

Напомним, что накануне Федерация футбола Франции объявила, что чемпионат завершен досрочно. Итоговая таблица в Лиге 1 была утверждена согласно среднему количеству очков, набранных командами на момент приостановки сезона. В результате чемпионом был «ПСЖ», а «Амьен» и «Тулуза» покинули высший дивизион.

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