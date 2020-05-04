4 мая Смолов вернется в Испанию Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов планирует вернуться в Виго в этот понедельник.

Как сообщает испанское информагентство EFE, по прилету в Испанию Смолов в течение недели будет сдавать тесты на наличие вируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что Смолов и датский вингер Пионе Систо не смогут приступить к тренировкам с командой из Виго на неделе. Оба футболиста, нарушив рекомендации клуба, покинули Испанию во время пандемии коронавируса, обязаны пройти 14-дневный карантин.