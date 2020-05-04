Десять случаев заражения коронавирусом выявлено в клубах первой и второй бундеслиг Десять случаев заболевания выявлено при тестировании игроков, тренеров и сотрудников клубов первой и второй бундеслиг.

«В рамках первой волны с четверга было проведено 1724 теста на коронавирус в 36 клубах первой и второй бундеслиг. Образцы игроков и персонала команд были отобраны и исследованы пятью специализированными лабораторными группами по всей Германии.



Десять случаев заражения было выявлено и доведено до сведения органов здравоохранения. Соответствующие меры, например изоляция пострадавших, проводились непосредственно клубами в соответствии с требованиями местных органов здравоохранения.

На этой неделе будет проведена вторая волна тестов - здесь также могут быть отдельные положительные результаты тестов, тем более что одной из задач второго раунда является снижение вероятности «ложноотрицательных» результатов, которые никогда нельзя полностью исключить. DFL продолжит сообщать о результатах после этой второй тестовой волны», - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Немецкой футбольной лиги (DFL).

Ранее сообщалось, что сезон в чемпионате Германии по футболу может быть возобновлен в мае. Последние на данный момент матчи чемпионата Германии состоялись 8 марта. После 25 туров таблицу возглавляет «Бавария», опережающая «Боруссию» из Дортмунда на четыре очка.