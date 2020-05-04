АПЛ планирует бесплатно транслировать отдельные матчи в YouTube Клубы английской премьер-лиги хотят, чтобы после возобновления чемпионата болельщики смогли посмотреть каждую игру в прямом эфире.

Как сообщает The Sun, согласно предложению, которое обсуждается в настоящее время, все 92 матча, которые еще предстоит сыграть, должны транслироваться на Sky Sports, BT Sport, однако часть игр будет транслироваться на YouTube.

Как отмечает издание, последний раз премьер-лига показывала матчи бесплатно в день открытия сезона-2013/14. В тот день Sky Sports показал встречу «Манчестер Юнайтед» и «Суонси», а BT Sport позволил фанатам бесплатно посмотреть игру «Кристал Пэлас» - «Арсенал».

Напомним, что сезон в Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся встречи чемпионата были отложены на неопределенный срок.