«Палмейрас» угрожает «Барселоне» судебным иском Бразильский клуб рассматривает возможность подачи иска против «Барселоны» в связи с переходом центрального полузащитника Матиаса Фернандеса.

По информации Globo Esporte, 21-летний хавбек должен присоединиться к каталонской команде в июле, однако «Палмейрас» до сих пор не получил вторую часть денежного перевода за его трансфер.

Как отмечает издание, руководство бразильского клуба намерено предпринять юридические действия, если не получит оставшуюся часть суммы к июлю.

Напомним, что «Барселона» объявила о трансфере Фернандеса в январе 2020 года.