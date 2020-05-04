«Палмейрас» угрожает «Барселоне» судебным иском - Советский спорт
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04 мая 2020 21:51Футбол

«Палмейрас» угрожает «Барселоне» судебным иском

Бразильский клуб рассматривает возможность подачи иска против «Барселоны» в связи с переходом центрального полузащитника Матиаса Фернандеса.

По информации Globo Esporte, 21-летний хавбек должен присоединиться к каталонской команде в июле, однако «Палмейрас» до сих пор не получил вторую часть денежного перевода за его трансфер.

Как отмечает издание, руководство бразильского клуба намерено предпринять юридические действия, если не получит оставшуюся часть суммы к июлю.

Напомним, что «Барселона» объявила о трансфере Фернандеса в январе 2020 года.

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