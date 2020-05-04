Роналду вернулся в Италию Самолет нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду приземлился в Италии вечером в понедельник.

Как сообщает Calciomercato.com, вчера частному самолету футболиста трижды было отказано в разрешении вылететь из Мадрида в Фуншал.

Добавим, что две ближайшие недели португальцу придется провести на карантине, как и другим футболистам серии А, которые во время пика пандемии находились за границей.