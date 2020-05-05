Хави: Надеюсь, Неймар вернется в «Барселону» Бразилец также интересен мадридскому «Реалу».

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес выразил надежду, что каталонский клуб сумеет договориться о возвращении Неймара.

В 2017 году чемпион Испании продал нападающего в «ПСЖ» за 222 млн евро. По слухам, французы не хотят отпускать своего лидера, однако, сам футболист готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения на «Камп Ноу».

«Сейчас он входит в пятерку лучших футболистов мира. В этом нет никаких сомнений. Неймар способен давать результат.

Конечно, я надеюсь, что он вернется в «Барселону», потому что хочу видеть в этой команде только лучших.

Я играл с ним, и знаю, что это позитивный парень. Уверен, его возвращение даст отличный результат клубу», – сказал испанец в прямом эфире своего Instagram-аккаунта.

Напомним, в составе каталонцев бразилец провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 77 голевых передач, став чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов.