Хави: Надеюсь, Неймар вернется в «Барселону»

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес выразил надежду, что каталонский клуб сумеет договориться о возвращении Неймара.
В 2017 году чемпион Испании продал нападающего в «ПСЖ» за 222 млн евро. По слухам, французы не хотят отпускать своего лидера, однако, сам футболист готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения на «Камп Ноу».
«Сейчас он входит в пятерку лучших футболистов мира. В этом нет никаких сомнений. Неймар способен давать результат.
Конечно, я надеюсь, что он вернется в «Барселону», потому что хочу видеть в этой команде только лучших.
Я играл с ним, и знаю, что это позитивный парень. Уверен, его возвращение даст отличный результат клубу», – сказал испанец в прямом эфире своего Instagram-аккаунта.
Напомним, в составе каталонцев бразилец провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 77 голевых передач, став чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов.
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