Парти решил покинуть «Атлетико», он хочет перейти в «Арсенал»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Парти хочет присоединиться к лондонскому «Арсеналу».
По информации источника, ганский футболист уже сообщил об этом руководству клуба, и выразил надежду, что стороны сумеют договориться.
Ранее отец игрока подтвердил слухи о возможном переезде в стан «канониров».
В текущем сезоне 26-летний Парти провел 35 матчей, забил три гола и отдал один голевой пас.
По информации СМИ, «Атлетико» хочет сохранить игрока и предложил ему новый контракт с удвоенным повышением зарплаты.
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