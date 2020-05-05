Парти решил покинуть «Атлетико», он хочет перейти в «Арсенал» Об этом сообщает The Telegraph.

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Парти хочет присоединиться к лондонскому «Арсеналу».

По информации источника, ганский футболист уже сообщил об этом руководству клуба, и выразил надежду, что стороны сумеют договориться.

Ранее отец игрока подтвердил слухи о возможном переезде в стан «канониров».

В текущем сезоне 26-летний Парти провел 35 матчей, забил три гола и отдал один голевой пас.

По информации СМИ, «Атлетико» хочет сохранить игрока и предложил ему новый контракт с удвоенным повышением зарплаты.