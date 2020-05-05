Русская жена бывшего итальянского легионера «Спартака»: Мое тело круче, чем до третьих родов
Супруга Сальваторе Боккетти похвасталась своей блестящей формой.
«Я горжусь собой, кайфую от себя, за 2,5 месяца домашнего фитнеса привела тело в идеальную форму, даже круче, чем было до третьих родов, - написала Екатерина Боккетти (до замужества - Мальцева) в своем инстаграме. - Ненавижу качать пресс и бегать, заменяю это эллипсом, боковыми планками, миксую с йогой. Искренне не понимаю людей, которые находят 100 000 причин и отговорок не ухаживать и не следить за своим телом. Как же это круто. Постараюсь сделать на днях видео».
Напомним, 33-летний Боккетти выступал в РПЛ за «Рубин» (2010 - 2012) и «Спартак» (2013 - 2019). В 2017 году итальянец стал чемпионом России. На Мальцевой он женился в 2014-м. В настоящий момент Боккетти принадлежит клубу «Верона» и ждет возобновления сезона в серии А.
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