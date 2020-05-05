Тренер «Аякса»: Мы не получали никаких предложений о трансфере Онаны По информации СМИ, камерунский вратарь привлек внимание «Барселоны».

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о возможной продаже голкипера Андре Онаны.

«Андре – важный игрок «Аякса». Мы не хотим терять его. Не буду скрывать, еще в прошлом году мы решили, что если поступит достойное предложение, клуб все тщательно обдумает.

Насколько мне известно, в данный момент мы не получали никаких предложений о его трансфере», – цитирует специалиста Algemeen Dagblad.

В 2015 году «Аякс» приобрел голкипера у «Барселоны» за 150 тысяч евро. С тех пор Онана провел 178 матчей, пропустив 158 мячей. Также в его активе 74 «сухих» матча.