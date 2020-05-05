Геркус вспомнил о победе «Локомотива» в РПЛ: До сих пор мурашки по коже (видео) Он руководил столичным клубом с 2016 по 2018 год.

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус оставил запись в соцсети, посвященную победе красно-зеленых в чемпионате России.

«Два года назад на 87-й минуте, когда все уже извелись и издергались, наши как побежали, Джефф Фарфан отдал направо на Влада Игнатьева, а Влад как прострелил! И наш золотой мальчик, наш Эдер как замкнул и вот! До сих пор мурашки по коже! Такое началось!» – написал Геркус в своем Instagram.

Добавим, что в 2018 году «Локо» выиграл третий чемпионский титул в истории.