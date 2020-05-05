СМИ: Чемпионат Германии возобновят 15 мая Об этом сообщает агентство Reuters.

Власти Германии одобрили возобновление немецкой бундеслиги.

Согласно источнику, чемпионат страны вернется 15-го числа. В среду, 6 мая об этом объявит канцлер страны Ангела Меркель.

Отмечается, что матчи будут проходить при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что бундеслигу возобновят 9 мая, однако, в организации решили перенести возвращение турнира на другую дату из-за новых случаев заражения коронавирусом.