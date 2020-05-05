Вадим Евсеев: К Филатову мог зайти любой игрок, даже дублер Он проработал у руля столичного клуба с 1992 по 2006 год.

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Вадим Евсеев отметил роль в становлении команды бывшего президента красно-зеленых Валерия Филатова. Также Евсеев отметил работу главного тренера «Локо» Юрия Семина.

Буква Ф в моем алфавите – это Филатов! Наш замечательный президент, добрейшей души человек. «Локомотив» – клуб с многолетними традициями. «Локомотив» еще в советские времена был успешен. За него играли звезды советского футбола. Достаточно двух фамилий, чтобы понять, что за история у «Локомотива»: Валентин Гранаткин и Борис Аркадьев. Но именно Филатов с Семиным смогли сделать клуб лучшим в стране. Выиграть чемпионат, построить базу и стадион: этим Валерий Николаевич навсегда вошел в историю «Локо».

К Филатову любой игрок мог зайти всегда, даже дублер. Без предварительной записи и не обязательно с рабочим вопросом. С ним интересно было просто поговорить. Филатов учил нас, молодых жизни. Не навязывая свое мнение. Удивительно сколько лет Валерий Николаевич был вне «Локомотива», вне футбола. Я был очень рад за него, когда он вернулся, став членом совета директоров», – написал Евсеев в своем Instagram.