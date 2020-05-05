«Барселона» предложила за Мартинеса 80 млн евро и трех игроков. «Интер» отказался - Советский спорт
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05 мая 2020 15:25ФутболГичунцев Артур

«Барселона» предложила за Мартинеса 80 млн евро и трех игроков. «Интер» отказался

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Барселона» не оставляет попыток заполучить нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Согласно источнику, чемпион Испании предложил за игрока трех защитников – Нельсона Семеду, Хуниора Фирпо и Жан-Клера Тодибо. При этом сине-гранатовые готовы перечислить миланскому клубу 80 млн евро.

Отмечается, что эти условия не устроили «нерадзурри». «Интер» требует за своего футболиста 111 млн евро. Эта сумма прописана в его контракте.

Также сообщается, что «Интер» хочет сохранить Мартинеса. В руководстве считают, что при Антони Конте форвард сможет выйти на новый уровень в следующем сезоне.

По информации СМИ, 22-летний нападающий отказался продлевать контракт с итальянцами. Он уже сообщил о желании перейти в «Барселону».

В нынешнем сезоне Мартинес отыграл 31 матч, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.

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