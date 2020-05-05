Семин – о чемпионстве «Локо» в 2018 году: Это наш счастливый день

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оставил запись в соцсети, посвященную победе красно-зеленых в РПЛ.
«5 мая 2018 г. Мы первые! Это наш счастливый день! «Локо», всех поздравляю! Будьте здоровы!» – написал специалист в своем Instagram.
Добавим, что в 2018 году «Локо» выиграл третий чемпионский титул в истории.
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