Семин – о чемпионстве «Локо» в 2018 году: Это наш счастливый день Ранее сообщалось, что специалист покинет команду этим летом.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оставил запись в соцсети, посвященную победе красно-зеленых в РПЛ.

«5 мая 2018 г. Мы первые! Это наш счастливый день! «Локо», всех поздравляю! Будьте здоровы!» – написал специалист в своем Instagram.

Добавим, что в 2018 году «Локо» выиграл третий чемпионский титул в истории.