«Ницца» вернула сенегальского защитника Ваге «Барселоне» Французский клуб не стал оформлять трансфер после полугодичной аренды.

Официальный сайт «Ниццы» объявил о том, что 21-летний защитник Мусса Ваге возвращается в «Барселону».

30 января французский клуб арендовал сенегальца с правом выкупа до конца нынешнего сезона. До того, как в начале марта сезон был приостановлен Ваге успел сыграть 5 матчей в чемпионате Франции, сделав 2 результативные передачи.

У «Ниццы» было право приобрести Ваге за 10 миллионов евро, но клуб не стал использовать эту возможность.

На прошлой неделе из-за пандемии коронавируса было принято решение о досрочном завершении чемпионата Франции после неполных 28 туров. «Ницца», которую тренирует Патрик Виейра, заняла пятое место и должна выступить в Лиге Европы.