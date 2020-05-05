«Ницца» вернула сенегальского защитника Ваге «Барселоне»

Официальный сайт «Ниццы» объявил о том, что 21-летний защитник Мусса Ваге возвращается в «Барселону».
30 января французский клуб арендовал сенегальца с правом выкупа до конца нынешнего сезона. До того, как в начале марта сезон был приостановлен Ваге успел сыграть 5 матчей в чемпионате Франции, сделав 2 результативные передачи.
У «Ниццы» было право приобрести Ваге за 10 миллионов евро, но клуб не стал использовать эту возможность.
На прошлой неделе из-за пандемии коронавируса было принято решение о досрочном завершении чемпионата Франции после неполных 28 туров. «Ницца», которую тренирует Патрик Виейра, заняла пятое место и должна выступить в Лиге Европы.
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