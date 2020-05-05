Чемпион Европы 1984 года включил Головина в символическую сборную французской лиги

Фернандес, который блистав в составе сборной Франции в 80-х (золото Евро-1984 и бронза ЧМ-1986), а в 90-х с успехом тренировал «ПСЖ» (выигрыш Кубка кубков-1996), поставил Александра Головина в центр полузащиты своей «команды сезона». Помимо российского легионера «Монако», в нее вошли вратарь Матс Сельс («Страсбур»), защитники Амари Траоре («Ренн»), Альваро («Марсель»), Юнис Абдельхамид («Реймс»), Хуан Бернат («ПСЖ»), полузащитник Эдуардо Камавинга («Ренн»), нападающие Неймар, Килиан Мбаппе (оба - «ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако») и Виктор Осимхен («Лилль»).

Напомним, что чемпионат Франции не был доигран из-за пандемии. Титул присудили «ПСЖ» на основе среднего количества набранных командами очков. «Монако» Головина в еврокубки-2020/21 не попал.