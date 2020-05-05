«Рома» собирается продать Клюйверта, чтобы выкупить Мхитаряна В 2018 году итальянский клуб приобрел голландского нападающего у «Аякса» за 17,25 млн евро.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что после завершения нынешнего сезона «Рома» может продать 21-летнего нападающего Джастина Клюйверта.

На такой шаг римский клуб собирается пойти, поскольку ему необходимы средства для собственных новых трансферов. Дело в том, что «Рома» намерена выкупить контракт армянского полузащитника Генриха Мхитаряна у лондонского «Арсенала», а также ведет переговоры с ливерпульским «Эвертоном» о переходе нападающего молодежной сборной Италии Мойзе Кина.

Что касается Клюйверта, то к нему проявляют интерес клубы АПЛ и немецкой бундеслиги.

Сын бывшего нападающего сборной Голландии и «Барселоны» Патрика Клюйверта перешел в «Рому» из «Аякса» летом 2018 года за 17,25 млн евро. В нынешнем сезоне в активе Джастина 4 гола и 2 результативные передачи в 18 матчах серии А.

Арендованный у «Арсенала» 31-летний Мхитарян забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 13 встречах итальянского чемпионата в составе «Ромы».