Павел Мамаев: В религии я нашел защиту, укрепил свою веру, читал Библию Полузащитник «Ростова» рассказал об изменениях в своей жизни.

Павел Мамаев в эфире в инстаграме Тины Канделаки рассказал о своем отношении к религии, а также сообщил, как относится к критике.

«В духовной практике, семье, религии я нашел защиту, – заявил Мамаев. – Я укрепил свою веру. Я читал Библию. До этого я прочитал, но не вкладывал в себя понимание. Сейчас все становится для меня яснее: есть хорошее, есть плохое. Семья и вера много мне дали.

Я настолько привык к критике по отношению ко мне, к моей семье, что у меня выработался иммунитет. Последний год я стараюсь людей не осуждать. Когда вижу нелицеприятные комментарии, мне становится жаль этих людей. Когда-то я тоже таким был, но пришел к тому, что сегодня так уже не сделал бы. Я смотрю на таких как на несчастных».

Напомним, что Мамаев с октября 2018 года по сентябрь 2019-го вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным отбывал наказание за участие в драках в центре Москвы. Оба были выпущены на свободу по УДО.