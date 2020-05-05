Мамаев выразил готовность еще раз сходить в ресторан с Кокориным

«Мы с Кокориным не собираемся держаться друг от друга подальше, - заявил Мамаев в прямом эфире инстаграма журналистки Тины Канделаки. - Мы сами в вляпались в ту историю, которая была, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали выводы. Не было такого, что я — хороший, а ты — плохой. И я не боюсь опять сходить с Сашей в ресторан. Чего бояться?»

Напомним, в октябре 2018 года совместный поход в кафе в центре Москвы обернулся для Мамаева и Кокорина арестом за участие в массовой драке. В итоге оба отсидели в колонии почти год. В жизни двух приятелей была и другая громкая история с посещением ресторана. После неудачного для сборной России Евро-2016 Мамаев и Кокорин с размахом погуляли в Монте-Карло, за что подверглись критике общественности.