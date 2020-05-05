Виллиан может перейти из «Челси» в «Тоттенхэм»

Телекомментатор телеканала beIN Sports Ричард Киз в эфире Keys & Gray рассказал о том, что Виллиан в скором времени может сменить «Челси» на другой лондонский клуб «Тоттенхэм».
Киз утверждает, что Виллиан уже общался по поводу перехода с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью, и они обо всем договорились.
Бразильский атакующий полузащитник перешел в «Челси» из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года за 35,5 млн евро. В нынешнем сезоне 31-летний Виллиан сыграл в АПЛ 28 матчей, забив 5 мячей и сделав 5 результативных передач. Его контракт с синими заканчивается 30 июня.
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