ФИФА собирается разрешить пять замен на оставшуюся часть сезона-2019/20 Соответствующий документ может быть опубликован уже на следующей неделе.

Испанская газета Marca сообщает, что Международная федерация футбольных ассоциаций собирается разрешить проводить пять замен вместо трех во время матчей. Это правило будет действовать в концовке сезона-2019/20, если соревнования, прерванные пандемией коронавируса, удастся возобновить.

Испанские журналисты утверждают, что ФИФА опубликует соответствующий документ на следующей неделе.

Команды смогут использовать три специально отведенных временных отрезка для проведения замен, чтобы не создавать ненужных пауз.

В то же время, предложение ФИФА еще должен утвердить Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), в чей ответственности внесение изменений в правила футбола.