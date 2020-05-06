Врач футбольного клуба «Сельта» считает, что Смолов вернулся в Испанию из «неопасной» страны

«Смолов вернулся из страны, которая в принципе не опасна, если говорить о коронавирусе, - заявил врач «Сельты» в эфире El Partidazo de COPE. - Сейчас он пройдет серию тестов, на обработку которых затем потребуется несколько дней».

Напомним, что Смолов вернулся в Испанию вечером 4 мая, когда начали собираться все команды местного элитного футбольного дивизиона. На этой неделе испанские клубы должны возобновить тренировки, однако российского форварда ждет 14-дневный карантин. За самовольный отъезд в Москву во время пандемии он, скорее всего, будет подвергнут санкциям со стороны лиги.

Смолов арендован «Сельтой» у «Локомотива» до конца чемпионата-2019/20. По прибытии в Испанию он заявил о желании подписать с испанским клубом полноценный контракт на следующий сезон.