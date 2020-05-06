Врач футбольного клуба «Сельта» считает, что Смолов вернулся в Испанию из «неопасной» страны

«Смолов вернулся из страны, которая в принципе не опасна, если говорить о коронавирусе, - заявил врач «Сельты» в эфире El Partidazo de COPE. - Сейчас он пройдет серию тестов, на обработку которых затем потребуется несколько дней».
Напомним, что Смолов вернулся в Испанию вечером 4 мая, когда начали собираться все команды местного элитного футбольного дивизиона. На этой неделе испанские клубы должны возобновить тренировки, однако российского форварда ждет 14-дневный карантин. За самовольный отъезд в Москву во время пандемии он, скорее всего, будет подвергнут санкциям со стороны лиги.
Смолов арендован «Сельтой» у «Локомотива» до конца чемпионата-2019/20. По прибытии в Испанию он заявил о желании подписать с испанским клубом полноценный контракт на следующий сезон.
«Дедушку» Хелминена задвинули в защиту, вспомнили Паладьева. А Гаденыша забыли ИИХФ продолжает составлять символические пятерки мечты сборных. Там много интересного и даже абсурдного. 04.05.2020 19:13 Хоккей Домрачев Владислав ТЩК-2020. Чего ждать дальше от Косторной, Щербаковой и Трусовой? Закрываем серию статей, посвященных первому «взрослому» сезону трех вчерашних юниорок, с ходу ставших лучшими в России и мире. 30.04.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Мария Агапова: Если надо, Уайт организует и девятый бой Хабиба с Фергюсоном Казахстанский боец рассказала о подписании контракта с UFC, тяжелых травмах, конфликтах и коррупции в боях, а также о планах написать картину собственной кровью. 03.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной. 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав «А перчатки под флаг Италии. Патриот!» Россияне оценили тренировку Соловьева в боксерском ринге Телеведущий Владимир Соловьев, которого за время пандемии на дуэль вызывали Владимир Уткин и Никита Джигурда, выложил видео своих боксерских спаррингов. 05.05.2020 15:05 Бокс Сергеев Иван Кто устал: Кудашов или СКА? Что делать армейцам со своим тренерским дуэтом С наступлением мая с новой силой возобновились разговоры о том, что СКА поменяет своего главного тренера Алексея Кудашова на его помощника Валерия Брагина.
04.05.2020 18:27 Хоккей Кузнецов Дмитрий Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав