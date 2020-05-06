Роббен может возобновить карьеру в бразильском «Ботафого» Клуб из Рио-де-Жанейро предлагает голландскому полузащитнику выгодный контракт.

Вице-президент бразильского клуба «Ботафого» Рикардо Ротенберг связался с бывшим полузащитником «Баварии» и сборной Голландии Арьеном Роббеном с предложением возобновить карьеру.

«Я связался с Роббеном, мы сделали ему предложение, – цитирует Ротенберга VTBL. – Будет непросто, потому что он не играл некоторое время. Но если он все-таки решит вернуться, то может заработать у нас в четыре раза больше, чем где-либо еще».

Напомним, что 36-летний Роббен завершил футбольную карьеру в прошлом году после 10 сезонов в составе «Баварии». В составе мюнхенского клуба Арьен забил 144 гола и сделал 101 результативную передачу в 309 матчах, восемь раз став чемпионом Германии и выиграв Лигу чемпионов в 2013 году.

Также он выступал на клубном уровне за «Гронинген», ПСВ, «Челси» и мадридский «Реал», а также завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира 2010 и 2014 в составе сборной Голландии.

Стоит отметить, что за «Ботафого» выступает бывший полузащитник ЦСКА японец Кейсуке Хонда. В прошлом сезоне клуб из Рио занял 15-е место в бразильской серии А.