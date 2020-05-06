Рестарт чемпионата Германии собираются отложить до 22 мая Об этом сообщает немецкое информагентство DPA.

Правительство Федеративной Республики Германия собирается отложить рестарт футбольного сезона в первой и второй бундеслигах.

По информации агентства Deutsche Presse-Agentur, сегодня канцлер Германии ФРГ Ангела Меркель объявит о том, что спортивные соревнования на территории страны можно будет возобновить не ранее 22 мая. С точки зрения немецкого правительства, профессиональные футбольные команды должны подождать две недели после проверок на коронавирус.

За последние дни по три случая заражения были обнаружены в «Кельне» и менхенгладбахской «Боруссии», а в команде второй бундеслиги «Эрцгебирге» ввели карантин после того, как COVID-19 нашли у одного из помощников главного тренера.

Турнир первой бундеслиги был приостановлен 13 марта после 25 туров из 34.