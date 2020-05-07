«Лужники» поборются за звание лучшего стадиона мира

Опрос болельщиков проводит испанское издание Marca. Предварительный отбор прошли 40 арен. Россию в единственном числе представляют «Лужники», принимавшие финальный матч ЧМ-2018. Победителем станет стадион, собравший максимальное количество голосов.

По состоянию на утро 7 мая лидерство захватил Международный стадион в Каире (118 тысяч голосов). «Лужники» (около тысячи голосов) занимали 35-е место. Также в рейтинге Marca представлены: «Сантьяго Бернабеу», «Камп Ноу», «Монументаль де Чили», «Сан-Мамес», «Ванда Метрополитано», «Ла Бомбонера», «Энфилд», «Стад де Радес», «Идуна Парк», «Стадион имени Мохамеда V», «Уэмбли», «Олд Траффорд», «Маракана», «Велодром», «Сан-Сиро», «Альянц Арена», «Эштадиу да Луш», «Арена имени Йохана Кройфа», «Монументаль», «Айброкс», «Ацтека», «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», «Донбасс Арена», «Селтик Парк», «Соккер Сити», «Азади», «Драгау», «Альянц Парк», «Ювентус Стэдиум», «Турк Телеком Арена», «Парк де Пренс», «Стэмфорд Бридж», «Сен-Дени», «Бешикташ», «Сентенарио», «Роберто Мелендес», «Мане Гарринча» и Национальный стадион Пекина.

Напомним, что в аалогичном опросе на лучшую эмблему клуба девятое место занял московский ЦСКА.