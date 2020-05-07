Новые владельцы «Ньюкасла» могут пригласить Нагельсманна на должность главного тренера

The Daily Star сообщает, что главный тренер «РБ Лейпциг» 32-летний Юлиан Нагельсманн оказался среди претендентов на работу в английском «Ньюкасле».
Напомним, что клуб приобретает Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, возглавляемый наследным принцем королевства Мухаммедом Бен Салманом.
Новые инвесторы намерены вывести «сорок» в Лигу чемпионов и ведут активные поиски главного тренера. Помимо Нагельсманна среди претендентов Маурисио Почеттино, Массимилиано Аллегри и Рафаэль Бенитес, ранее уже работавший в «Ньюкасле».
Напомним, что с прошлого года с командой работает Стив Брюс. «Ньюкасл» после 29 туров занимает 13-е место в чемпионате Англии.
Бывший тренер «Хоффенхайма» Нагельсманн возглавил «Лейпциг» минувшим летом. После 25 туров «красные быки» занимают третье место в бундеслиге, на 5 очков отставая от лидера турнира «Баварии». В нынешнем сезоне «РБ Лейпциг» впервые в истории пробился в четвертьфинал Лиги чемпионом.
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