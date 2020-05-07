Ибрагимович на выходных вернется в Милан

La Gazzetta dello Sport сообщает, что шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернется в Италию на ближайших выходных.
Прежде чем приступить к тренировкам вместе с товарищами по команде Златану придется пройти двухнедельный карантин.
Сегодня 7 мая футболисты «Милана» возобновили индивидуальные тренировки. Что касается Ибрагимовича, то после того, как чемпионат Италии был приостановлен, нападающий отправился в Швецию и поддерживал форму вместе с игроками «Хаммарбю». Стоит напомнить, что Златан недавно стал одним из совладельцев стокгольмского клуба.
Ибрагимович 2 января подписал контракт с «Миланом» до конца нынешнего сезона. В 8 матчах серии А Златан забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
После 26 матчей команда Стефано Пиоли занимает седьмое место в чемпионате, набрав 36 очков. Футбольный сезон в Италии был приостановлен 10 марта.
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