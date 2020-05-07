Нападающий «Спартака» Соболев рассказал о срыве перехода в итальянский «Лечче» - Советский спорт
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07 мая 2020 15:08ФутболШарафудинов Виктор

Нападающий «Спартака» Соболев рассказал о срыве перехода в итальянский «Лечче»

Контракт с клубом серии А был у российского нападающего на руках.

Александр Соболев подтвердил информацию о том, что мог оказаться в итальянском чемпионате. Форварда собирался приобрести «Лечче».

«У меня уже контракт был на руках, – рассказал в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава». – Но это было за день до закрытия трансферного окна. Я не успел просто подумать. Это же переезд не просто в другую команду, а в другую страну.

Понятно, что и я «не фонтан». Думаю, что уехал бы, но времени не было. Сутки были на раздумье, я не решился, испугался».

Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» 30 января. В первой части сезона он забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 18 матчах РПЛ за самарскую команду. В составе «Спартака» 23-летний форвард успел провести 3 игры чемпионата, отметившись двумя результативными передачами.

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