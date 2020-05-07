Официально: Чемпионат Германии будет возобновлен 16 мая

Президент DFL Кристиан Зайферт на пресс-конференции заявил о том, что бундеслига возобновит сезон 16 мая.
Издание Kicker уже опубликовало новое расписание 26-го тура.
В субботу 16 мая в 15:30 по местному времени (16:30 мск) начнутся 5 матчей:
«Боруссия» (Дортмунд) – «Шальке»
«РБ Лейпциг» – «Фрайбург»
«Хоффенхайм» – «Герта»
«Фортуна» – «Падерборн»
«Аугсбург» – «Вольфсбург»
На 19:30 (мск) запланировано начало встречи «Айнтрахт» – «Боруссия» (Менхенгладбах).
В воскресенье 17 мая будут проведены две встречи: «Кельн» – «Майнц» (16:30 мск) и «Унион Берлин» – «Бавария» (19:00 мск).
Ну а в понедельник 18-го числа сыграют «Вердер» и «Байер» (21:30 мск).
Все матчи будут проводить при пустых трибунах.
Напомним, что после 25 туров в турнире лидирует «Бавария», на четыре очка опережая дортмундскую «Боруссию».
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