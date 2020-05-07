Официально: Чемпионат Германии будет возобновлен 16 мая Приятную новость сообщил глава Немецкой футбольной лиги.

Президент DFL Кристиан Зайферт на пресс-конференции заявил о том, что бундеслига возобновит сезон 16 мая.

Издание Kicker уже опубликовало новое расписание 26-го тура.

В субботу 16 мая в 15:30 по местному времени (16:30 мск) начнутся 5 матчей:

«Боруссия» (Дортмунд) – «Шальке»

«РБ Лейпциг» – «Фрайбург»

«Хоффенхайм» – «Герта»

«Фортуна» – «Падерборн»

«Аугсбург» – «Вольфсбург»

На 19:30 (мск) запланировано начало встречи «Айнтрахт» – «Боруссия» (Менхенгладбах).

В воскресенье 17 мая будут проведены две встречи: «Кельн» – «Майнц» (16:30 мск) и «Унион Берлин» – «Бавария» (19:00 мск).

Ну а в понедельник 18-го числа сыграют «Вердер» и «Байер» (21:30 мск).

Все матчи будут проводить при пустых трибунах.

Напомним, что после 25 туров в турнире лидирует «Бавария», на четыре очка опережая дортмундскую «Боруссию».