Клозе вошел в тренерский штаб «Баварии» - Советский спорт
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07 мая 2020 16:54Футбол

Клозе вошел в тренерский штаб «Баварии»

Немецкий специалист Мирослав Клозе вошел в тренерский штаб главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика.

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, 41-летний Клозе станет новым помощником Флика с 1 июля 2020 года.

Отмечается, что соглашение с бывшим нападающим «Баварии» рассчитано до 30 июня 2021 года.

«Мы очень рады, что Миро решил сделать этот шаг. Он самый успешный немецкий нападающий за последние 15-20 лет. Я убежден, что наши форварды выиграют от работы с ним», - прокомментировал подписание контракта председатель правления «Баварии» «Бварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Отметим, что до этого Клозе на протяжении двух лет работал с юношеской командой «Баварии».

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