Мбаппе официально объявлен лучшим бомбардиром чемпионата Франции сезона-2019/20 Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе объявлен лучшим бомбардиром чемпионата Франции, который был досрочно завершен из-за коронавируса.

На счету Мбаппе 18 забитых мячей в 20 матчах лиги 1. Столько же голов на счету форварда «Монако» Виссама Бен Йеддера, но он забил три мяча с пенальти. Тройку лучших в гонке бомбардиров замкнул Мусса Дембеле из «Лиона», в активе которого 16 мячей.

Отметим, что Мбаппе второй раз кряду становится лучшим бомбардиром французского чемпионата.

Напомним, что футбольный сезон-2019/20 во Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.