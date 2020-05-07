Олег Корнаухов о возобновлении сезона в бундеслиге: Это шаг к возвращению к нормальной жизни Российский тренер Олег Корнаухов поделился мнением о решении немецкой бундеслиги возобновить сезон.

- Это хорошо, что начнут 16 мая, страна подает пример остальным, где пандемия пошла на спад. Это шаг к возвращению к нормальной жизни вообще. Испанцы и итальянцы предпринимают попытки вернуть чемпионат, в Англии чуть сложнее. Надеюсь, что и у нас хотя бы в середине июня РПЛ возобновится, если дадут разрешение, - рассказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Ранее президент DFL Кристиан Зайферт на специальной пресс-конференции заявил о том, что бундеслига возобновит сезон 16 мая. Позже издание Kicker опубликовало новое расписание 26-го тура чемпионата.

Напомним, что чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 13 марта после 25 туров. На нынешней неделе команды возобновили тренировки после проведения тестов на COVID-19.