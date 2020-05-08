Юрий Ганус: Кто-то из российских футболистов может быть наказан за допинг Генеральный директор РУСАДА объяснил, как надо относиться к тому, что результаты расследования WADA о манипуляциях с делами 145 российских спортсменов были в том числе переданы в ФИФА.

«Если дела по нашим спортсменам переданы в ФИФА, значит, есть установленные факты нарушений и по футболистам, – заявил Ганус в интервью «Советскому спорту». – Необходимо дождаться материалов. При этом, если вынесенное решение международной футбольной федерации не удовлетворит WADA, тогда агентство само будет вступать в дело и привлекать к ответственности как спортсменов, так и национальную федерацию».

Напомним, ранее WADA опубликовало результаты масштабного расследования фактов манипуляции с делами российских спортсменов. Подтасовки были выявлены в 145 делах. Результаты разосланы в различные федерации, которые должны принять решения по нарушителям.