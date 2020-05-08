«Твенте» расстался с испанским тренером Гарсией Контракт 36-летнего специалиста продлен не будет.

Голландский «Твенте» на своем официальном сайте объявил о расставании с испанским главным тренером команды Гонсало Гарсией.

Контракт 36-летнего специалиста был рассчитан до конца нынешнего сезон и продлен не будет.

Гарсия, ранее работавший в клубе в качестве ассистента в тренерском штабе, возглавил команду из Энсхеде в мае прошлого года. Чемпионат Голландии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, а «Твенте» занял 14-е место по итогам 26 матчей и не попал в еврокубки.