«Твенте» расстался с испанским тренером Гарсией

Голландский «Твенте» на своем официальном сайте объявил о расставании с испанским главным тренером команды Гонсало Гарсией.
Контракт 36-летнего специалиста был рассчитан до конца нынешнего сезон и продлен не будет.
Гарсия, ранее работавший в клубе в качестве ассистента в тренерском штабе, возглавил команду из Энсхеде в мае прошлого года. Чемпионат Голландии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, а «Твенте» занял 14-е место по итогам 26 матчей и не попал в еврокубки.
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