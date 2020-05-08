«Интер» и «Милан» представили проект новой арены стоимостью в 1 миллиард евро (фото) От старого «Джузеппе Меацца» собираются оставить только нижние трибуны.

«Интер» и «Милан» представили совместный проект строительства нового стадиона и парка развлечений в миланском районе Сан-Сиро.

Новая 60-тысяная арена будет расположена неподалеку от старого стадиона «Джузеппе Меацца», от которого в перспективе оставят только нижний ярус трибун, чтобы использовать в качестве части спортивно-развлекательного кластера.

Также рядом с новой ареной миланских клубов будет создана зеленая зона площадью 106 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта составит около 1 миллиарда евро.

Стадион «Сан-Сиро», впоследствии получивший название «Джузеппе Меацца» в честь чемпиона мира 1934 и 1938 годов, был открыт в сентябре 1926 года. В настоящий момент арена вмещает 80 018 человек и принимает домашние матчи обоих миланских клубов.