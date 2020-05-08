Селюк просит Генпрокуратуру открыть дело против «Локомотива» в отношении смерти Самохвалова Защитник «Казанки» умер в 22 года.

Дмитрий Селюк на своей странице в твиттере обратился с просьбой к Генеральной прокуратуре РФ возбудить дело по факту смерти 22-летнего футболиста Иннокентия Самохвалова, игрока «Казанки», фарм-клуба московского «Локомотива».

«Обращаюсь к Генеральной прокуратуре Российской Федерации, – написал Селюк. – Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК «Локомотив» по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортивных нагрузок, а сейчас это не делалось».

Ранее УВД по ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы) объявило о начале стандартной процедуры по выяснению обстоятельств смерти 22-летнего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова. «Локомотив» обещал оказать содействие следствию.

Спортсмен скончался 20 апреля, почувствовав себя плохо во время пробежки. Самохвалов подписал контракт с фарм-клубом железнодорожников «Казанкой» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне Иннокентий сыграл 16 матчей в ПФЛ.